Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu: VAR sistemini de kendimize benzetmişiz

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Eğer teknolojiye ruh katmak gibi bir şeyi becerdiysek ülkem adına gurur duyarım ancak görünen o ki Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini de kendimize benzetmişiz." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldiklerinden bu yana benimsedikleri yolun, futbolda alınan her türlü sonucu olgunlukla karşılayabilecek bir anlayış olduğunu söyledi.

Bu ülkede sporun etik ve ahlaki kurallar dahilinde yapılması gerektiğine inanan bir yönetim anlayışı ortaya koyduklarına işaret eden Ağaoğlu, "Bu ülkede yalnızca sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını değil, sporun her kademesinde görev yapan idarecilerin ve bireylerin de aynı düşünce ve davranışı sergilemesi gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, kulüp yöneticilerinin görevlerinin ne pahasına olursa olsun sadece başarıya odaklanmak olmadığına dikkati çekerek, "Aynı zamanda kim olursa olsun rakibine ve futbolu yöneten kurumlara seviyeli ve saygılı davranmak zorunluluğu vardır. Biz bu anlayış ve hassasiyetle görevde olduğumuz süre içinde hem rakiplerimiz hem de futbolu yöneten kurumlara karşı duruşumuzdan ödün vermedik. Bu anlamda aynı saygı ve hassasiyeti hem rakiplerimizden hem de ülke futbolunu yöneten kişi ve kurumlardan beklemek en doğal hakkımızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de VAR sistemi ilk olarak uygulamaya konduğunda hakem kararlarının daha sağlıklı verilmesini sağlayacağına ve hakem hatalarının önüne geçeceğine inandıklarını kaydeden Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Teknoloji mümkün olan en az hatayı yapar, teknolojinin duyguları yoktur. Teknolojinin görevi doğruları söylemektir ancak dün gece oynadığımız Antalyaspor maçında gördük ki belki de dünyada bir ilk olarak teknolojiye hata yaptırdık. Ofsayt gerekçesi ile iptal edilen gol kararında eğer son 24 saat içerisinde kurallar değişmedi ise yardımcı hakem pozisyonu devam ettirip gol olduktan sonra VAR kararını beklemesi gerekirdi. O zaman soruyorum; Burak daha henüz topla buluştuğunda o bayrak niye havaya kalktı? Yardımcının çok mu acelesi vardı? Yine 90 2'de Burak'a yapılan tartışmasız penaltı pozisyonunda VAR teknolojisi gerçekten psikolojik baskı altında kalıp duyguları doğrultusunda mı karar vermişti?"