İSTANBUL (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçtan sonra yaşanan gerginlikle ilgili açıklamada bulundu.



Karşılaşmanın ardından Beyaz TV'ye telefonla bağlanan Ağaoğlu, müsabaka sonunda tartışma yaşadığı Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kendisinin alkollü olduğunu iddia ettiğini belirterek, "Şimdi uçağı bekletiyoruz, İlçe Jandarma Karakolundan ekip talep ettik, alkol muayenesine gireceğiz. Anasından doğduğundan beri ağzına alkol koymayan birinin kanında ya da nefesinde kaç promil alkol çıkacağını önce bir tespit edelim." dedi.



Ahmet Ağaoğlu, maçta iki kulübün yöneticileri arasında 30 metrelik mesafenin olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



"Bizim bulunduğumuz tarafa ağza alınmayacak küfürler ederek gelen kardeşi miymiş, ağabeyi miymiş bilmiyorum. Oradan bizim olduğumuz bölüme kadar gelip, ağza alınmayacak küfürler etmesini gerektiren ne vardı? Bunlar sorulacak sorular. Sanki kimse bize küfür etmedi, sataşmadı, hakaret etmedi, bizi tahrik etmedi... Sadece orada değil olaylar biraz yatıştıktan sonra saha içinden de bana küfür edildi. Özellikle bana. Neyin hesabını yapıyorlar onu anlamıyorum? Neyin savaşıdır, neyin kavgasıdır ve neyin gerginliğidir? Efendim maç boyunca bizim tribünden bağırtılar gelmiş. Siz hiç mi bağırmadınız? Bizim tribünden herhangi biri kalkıp, arkadan dolaşıp onların bulunduğu tribüne herhangi bir tahrikte bulunmadı. Bizim tribüne arkadan dolaşıp, 'ağabeyim' diye tabir ettiği insan bize küfür etti. Son saniyede zaten gol yemişsiniz bir de arkadan size ağza alınmayacak hakaretler edecek, tahrik edecek... Bunların bir hesabı var diye düşünüyorum."



Ahmet Ağaoğlu, kendilerine iftira atıldığını savunarak, "Dinden, Allah'tan, kitaptan söz ediyoruz hepimiz. Bu yaptığı her şeyden önce kul hakkına girer. 'Ağabeyim' dediği insanın bize arkadan ağza alınmayacak galiz küfürler etmesi kul hakkına girer. Kimse kimseye bu hakkı vermiyor. Yaptıktan sonra bunun karşılığını gördüğü zaman çıkıp televizyona Trabzonspor Kulübü Başkanı alkollüydü bilmem ne... Bir müsabaka esnasında reaksiyon kontrolünü daha beceremeyen insanlarla beraberdik bugün. Maçın sonunda da neyse, Allah hesabını soracak herkesten." diye konuştu.



Teknik direktörleri Hüseyin Çimşir'in Alanyasporlu yöneticiye küfür ettiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını aktaran Ağaoğlu, "Yalancının Allah cezasını versin mi? Hüseyin hoca kimseye ağzını açmadı. Bizi bir şeylerin içine çekmeye çalışıyorlar, başarılı da oldular." şeklinde görüş belirtti.



Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, maçtan sonra sahaya inmesiyle ilgili, "Rahmetli anama bir küfür de oradan yedim. Onun için sahaya indim". değerlendirmesinde bulundu.



Ağaoğlu, şampiyonluk hedefleriyle ilgili olarak da "Bu takımın şampiyon olacağından kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.

