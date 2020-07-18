Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: "Görevimizin başındayız"

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Aralık 2021 Trabzonspor genel kurulunun yapılacağı tarih. Aralık 2021 tarihine kadar bu kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'dur. Başarısız olduğumuzu hissettiğimiz anda gereğini yaparız." dedi.

Başkan Ağaoğlu, TRT Spor'da katıldığı programda, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinde (CAS) gerçekleştirilen duruşma ile gündemdeki diğer konulara ilişkin olarak açıklamalar yaptı.

Ağaoğlu, CAS davasıyla ilgili olarak UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun vermiş olduğu karardan sonra bir takım spekülasyonlar yapıldığını belirterek, "Bunların yüzde 99'unun bu davanın gerçeğiyle bir alakası yok. Yok, kaynağı açıklanamayan gelirler olduğu için UEFA bu cezayı vermiş. Bunu söyleyenlerin sayısı az değil. Bir diğeri Guilherme’nin transferiyle alakalı UEFA'ya yapılan bir şikayet doğrultusunda UEFA bu kararı almış deniliyor. Söz konusu olan yasak, Trabzonspor'un UEFA ile imzalamış olduğu bir mutabakat neticesinde." dedi.

Bu mutabakatın kendilerinden önce 2016, 2017 ve 2018 yıllarındaki finansal fair-play konularını kapsadığını, kendilerinin de zor bir süreçte göreve gelmelerine karşın bu doğrultuda çalışmalar yaptıklarını ifade eden Ağaoğlu, "Geldiğimizde 2018-2019 sezonuyla ilgili 50 milyon avro açık vardı. Harcamaları minimize ettiğiniz, kadro maliyetini düşürdüğünüz yerde biz o dönem 15 milyon avroluk oyuncu sattık. Bunun ötesinde geçen sene mayıs ayında 22 milyon avro sermaye arttırımına gittik. Sn Muharrem Usta ile ile en son imzalanmış anlaşma var alacaklarıyla alakalı 6 milyon avro. 7 milyon avroluk da vergi uzlaşması. Gerçekleştirdiğimiz bunlar ama yargıçlar kurulu bu bütçeyi kabul etmedi." diye konuştu.

Ağaoğlu, verilen her karara saygı duyduğunu ancak bunun kabullendikleri anlamına gelmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yargıçlar kurulunun başındaki 80 yaşındaki emekli ağır ceza hakimi. Adamın hayatı ceza vermekle geçmiş. Ceza hakimin karşısına giderseniz ceza yerseniz. Bir kere bu sporun ruhuna ters. Perşembe günü duruşmada CAS yargıcına şunu söyledim: 'Sporun ruhuna hakim olan şey ceza mıdır, ödül müdür? Eğer Mayıs 31 değil de Ağustos 31 deseydiniz, takip eden 3 ay içerisinde ben kulübe ayrıca 26 milyon avro gelir getiren tasarrufların içerisinde bulundum. Sportif anlamda altyapıdan oyuncu yetiştirip satan, Türkiye Kupası’nda final oynayan, ligde de halen şampiyonluk yarışının içerisinde olan ve şu an ikinci sırada bulunan bir kulüp var. Sayın yargıç, bu kulüp bu haliyle ödülümü hak ediyor cezayı mı?' UEFA’da bir panik var. UEFA bu sene CAS’ta Milan ve City'in olmak üzere iki benzeri dava kaybetti. Orada, 'Vermiş olduğunuz karar bütün camianın ve oyuncuların motivasyonunu kaybetti' dedim. UEFA amir kurumdur, kararlarına saygı duyuyorum. Ama bazı konulardaki bakış açısı bu olmamalı, at gözlüğü ile bakmamalı. Biz orada şişirilmiş değil, sürdürülebilir bir bilanço sunduk. 'Vergi affı niye yapıldı?' diye soruyor. Bu sizin soracağınız soru değil, ayrıca bu sadece Trabzonspor’a yapılmadı."

UEFA'nın davada çok agresif davrandığını dikkati çeken Ağaoğlu, " UEFA'nın, yargıçların vermiş olduğu kararlar çok ciddi bir şekilde tartışılmaya başlandı. Bu sene 3 maçı vardı 2'sini kaybetti. Trabzonspor davasını da kaybederse ki inşallah kaybedecekler. CAS’tan beklenmedik bir sonuç çıktığında da bu yolun sonu değil. Buradan sonra İsviçre Federal Mahkemesi var. Trabzonspor'un haklarını korumak amacıyla devam edecek olan bir mücadele var. Ayrıca kullanılan üslubu beğenmedim. Duruşma esnasında UEFA’nın avukatının kullanmış olduğu üslup, uluslararası bir federasyonun kullanacağı üsluptan çok uzaktı. Anlayışla karşılıyorum belirli ölçüde. Çünkü iki tane sağlam tokat yemişler ve sinirleri bozulmuş. Bu davayı da kaybederlerse onlar için hoş olmayacak bir durumun başlangıcı olacak." ifadelerini kullandı.





- "Pandemiden sonra sakatlıklar arttı"





Bordo-mavili takımın son durumuna yönelik açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, pandemi sürecinin kendilerini etkilediğini ve takımdaki eksik oyuncu sayısının arttığını belirterek, "Pandemi sürecinden sonra aslında gerçekten iddialıydık. Ama öyle bir süreç yaşadık ki Sörloth'un uzun süren sol ayak baş parmağı sakatlığı vardı. Malatya maçında ciddi sakatlık oluştu. Takım hazırlıklara başladı, Sörloth 15. günden sonra hazırlıklara başlamış oldu. Hazırlık çalışmalarının ikinci haftasında Sosa sakatlandı, 3-4 hafta yoktu. Ekuban 1,5 maç kaçırdı. Nwakaeme 3 maç kaçırdı. Gösterilen tepkilerin hakaret olanlar hariç hepsine saygı duyuyorum. Taraftarlar, davulu boynunu asmış, tokmağı eline almış, çalıp oynayacağı günü beklerken farklı çok tablo ile karşılaşıyor. Sevinç, coşku bir anda üzüntüye dönüşüyor." şeklinde konuştu.

Takımın şampiyonluğunu bekleyen taraftarın tepkisinin son derece doğal olduğunu söyleyen Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Tepkinin gösterilmesi gereken insan benim. Bunu da saygıyla karşılıyorum, bu da işin bir parçası. Zaten kabullenerek geliyorsunuz. Bunların etkisinde kalarak eğer bunlar sizde küskünlüğe, kırgınlığa, motivasyon kaybına neden oluyorsa siz yanlış kişisiniz ve yanlış yerde oturuyorsunuzdur. Ben asla bu yönetimi başarısız görmüyorum. 10 sene üzerine kupada finale çıkmış bir takım var. Futbolcuları, eleştirmeyin, hocayı eleştirmeyin, beni eleştirin. Söyleyeceğiniz bir şey varsa bana söyleyin. Ortada olumsuz giden bir şey varsa bunun sorumlusu benim. Bu kupa finaline bu takım getirdi? 10 sene üzerine şampiyonluk yarışı içine bu takım soktu? Bu oyuncular soktu."

Ağaoğlu, bazı taraftarlarında 'ne yaparsak yapalım bu düzen içinde bizi şampiyon yapmazlar' düşüncesinde olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu Trabzon insanının bakış açısına ters. Elde etmiş olduğumuz başarıların hiçbiri altın tepsi içinde sunulmadı. Hepsini savaşarak, mücadele ederek kazandık. Futbolsever insanların sempatisine bu nedenle muhatap olduk. Ne demek bizi yapmazlar. Vermezlerse alacağız. Ama durun. Yaşamış olduğumuz sakatlıklar, kadro yapısındaki darlık, Obi Mikel’in gidişi ciddi sıkıntı. Sturridge’nin gidişinde takım üzerinde ve kadro yapısında ciddi zafiyet yarattığını zannetmiyorum ama önemli oyuncu, önemli silahtı. Varlığı rakibi rahatsız eden, öyle bir oyuncuyu kulübede bile görseniz rahatsız olursunuz. Devre arası alınan futbolcular, Ndiaye alındığında ‘ne işi var’ diyebilir misiniz? Veya Guilherme? Herkesin bildiği seyrettiği oyuncu. İsim üzerinden gidersek en büyük hatayı burada yapmış oluruz. Şampiyonluk yarışı içinde aklımıza gelen oyuncular Uğurcan yemeyecek, yemedi de. Erce aynı şekilde. İleride Sörloth, Sosa, Nwakaeme, Ekuban. Kabul etmemiz lazım. Bu oyuncularda Uğurcan hariç pandemi sonrası yaşadığımız sakatlıklardan dolayı çok ciddi zafiyet yaşadık. Ciddi irtifa kaybı yaşadık. Biz zaten bu oyuncularla buraya gelmedik mi? Benim sorum bu. bunlarla geldik. Her oyuncunun kötü oynama hakkı var. Bir yönetici olarak ben bunu kabul etmek zorundayım. Otomobilin lastiği patladığında lastiği mi otomobili mi değiştirirsiniz?"





- "2021'e kadar görev başındayım"





Ağaoğlu, pusuda yatmış, bu durumu başarısız olarak gören ve bunun üzerinden toplumu yönlendirmeye çalışan insanların olduğunu iddia ederek şunları kaydetti:

"Şunu açık bilsinler. Ben başarısız olduğumu hissettiğim anda, buna kanaat getirdiğim anda sakın beni başkalarıyla karıştırmasınlar bir dakika o görevde kalmam. Başarısız olduğunu bile bile o koltukta kalması ihanettir. Benim açımdan bakıldığında ihanet ile eş değer. Ama ben başarısız olduğumuzu asla kabul etmiyorum. Bu takım ve bu kulüpte artık yapılanma dönemi bitmiştir. Bundan sonra eksik olan tarafları tamir ederek, düzeltip, üzerine koya koya gidecektir. Pusuda bekleyenler tabi var. Yönetim istifa edecek, başkan istifa edecek. İkinci başkan olarak devam edecek. Hiç beklemesinler. Sakın ha. Aralık 2021 Trabzonspor genel kurulunun yapılacağı tarih. Aralık 2021 tarihine kadar bu kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu’dur. Görevimizin başındayız. Başarısız olduğumuzu hissettiğimiz anda gereğini yaparız. Yapmadığımız takdirde ihanetle eş değerdir."

Taraftarın kızgınlığını, hayal kırıklığını çok iyi anladığını vurgulayan Ağaoğlu "Bu sene varsayalım şampiyonluğu kaybettik. Bu kadar sırt çevirmenin sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Önümüzde bizim oynayacağımız 34 maç, koskoca bir sezon var. Eğer eksiklik, hatalardan ders aldığınız takdirde, havasını kaçıran lastiği, yanan balatayı değiştirip devam ettiğiniz zaman geçen sene 4. bu sene ortada. Trabzonspor idari ve mali bu şekilde devam ettiği sürece her zaman yarışın içine olacaktır. Buna inanmasam benden önce oluşmuş 840 milyon borcun altına kefil olarak niye imza atayım. Deli miyim? Her yönüyle başarıyı kovalayan, bizim doğrularımız değil kulübün doğrularını yapan, başarıyı kovalayan ekibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluk şanslarıyla ilgili olarak ise "Şampiyonluk tehlikeye girdi, gidebilir de. Son düdük çalmadan hiçbir şey bitmez. O son düdüğü bekleyelim. Ancak şuan başarısızlığı asla kabul etmiyorum." yorumunu yaptı.





- "Anlaştığımız 4 oyuncu var"





Transfer çalışmalarına yönelik de konuşan Ağaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ön protokol imzaladığımız 4 oyuncu var. İsim veremem. Kendi bütçe rakamlarına göre hareket edeceksin. Çok ucuza alıp geliştirmeye mecburum. Her sene bir futbolcuyu yetiştirip, geliştirip satmak durumundayım. 5 oyuncu değişikliğini avantaj olarak kullanabilmemiz için ilk 11 seviyesinde kadroya katkı yapabilecek nitelikteki oyuncu transferlerinden oluşan bir kadro kurma zorunluluğumuz var. Bizim kadromuzda piyasa değeri 16 milyon avro üzerinde 3 oyuncu var. Ömür, Uğurcan ve Sörloth'a çok iyi paralar verdiler. 3'ünü birden gönderdiğiniz zaman 3'ünün boşluğunu dolduracak oyuncular alabilirsiniz. Ama orada iskeleti bozmuş olursunuz, sıkıntıyı yaşarsınız. Planımız, programımız en fazla bir oyuncu gönderebiliriz. 4 ile 6 oyuncu transferi düşünüyoruz. Gelecek sezonun iskelet kadrosunu korumak istiyoruz."