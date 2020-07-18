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Spor

Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-07-18 19:41:22 -
Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, taktiksel çalışmalar üzerinde durulduğu belirtildi.

Trabzonspor, yarın saat 21.00'de Medical Park Stadı'nda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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