Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de sahasında Bellona Kayserispor ile 19 Eylül Perşembe günü yapacağı 3. hafta erteleme maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Beşiktaş maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.
Diğer oyuncular ise idmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda oyun çalışmasıyla devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi.
Trabzonspor, Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.