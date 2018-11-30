Trabzonspor, Kayserispor deplasmanında

Trabzonspor, Kayserispor deplasmanında30 Kasım 2018 Cuma 10:42
TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
Geçen hafta Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 mağlup ederek 4 maçlık galibiyet hasretine son veren bordo-mavililer, çıkışını Kayserispor karşısında da sürdürmek istiyor.
Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak'ın kadro dışı bırakıldığı bordo-mavili takımda, cezalı Onazi ve sakatlığı bulunan Kucka yer alamayacak.
Karadeniz ekibinin karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Pereira, Toure, Hüseyin Türkmen, Novak, Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Olcay Şahan ve Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.
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