  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek
Spor

Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek

Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 12:20:00 -
Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde 54 puanla lider durumda bulunan bordo-mavililer, rakibini yenerek şampiyonluk yolunda yakaladığı avantajı sürdürmek istiyor.

Bordo-mavili takımda, Koita ve Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor.

Karadeniz ekibi, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.

26. randevu

İki takım arasında ligde oynanan 25 maçın 12'sini Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 6 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 46 kez havalandırırken, Kasımpaşa 33 golle karşılık verdi.

Trabzon'daki sonuçlar

Trabzonspor, sahasında oynadığı 12 maçın 7'sini kazandı. 3 karşılaşma konuk takımın galibiyetiyle sona ererken taraflar 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek, iki takım arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyeti aldı.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer, 1-0 kazanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay