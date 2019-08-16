Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk haftasında 18 Ağustos'ta deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında dün Sparta Prag'ı 2-1 yenerek play-off turuna yükselen bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı. Futbolcular, Kasımpaşa maçının ilk antrenmanında taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanın ardından bu maçın hazırlıklarını tamamlayacak, ardından da İstanbul'a hareket edecek.

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