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Dünyanın en büyük 3. vinç gemisi boğaz'dan geçti: Trafik durduruldu!

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AA Giriş Tarihi:

Dünyanın en büyük 3. vinç gemisi boğaz'dan geçti: Trafik durduruldu!

Doğal gaz boru hattı projelerinde kullanılan, dünyanın en büyük yarı batık vinç gemilerinden Bahama bayraklı 'Saipem 7000', Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

#1
Foto - Dünyanın en büyük 3. vinç gemisi boğaz'dan geçti: Trafik durduruldu!

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda gerçekleştirilen geçiş nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

#2
Foto - Dünyanın en büyük 3. vinç gemisi boğaz'dan geçti: Trafik durduruldu!

198 metre uzunluğundaki gemi, köprülerin altından geçebilmek için tanklarını deniz suyuyla doldurarak alçaldı ve vinç kulelerini yatırdı. Normalde 135 metre olan platformun yüksekliği, geçiş sırasında yaklaşık 57 metreye düşürüldü.

#3
Foto - Dünyanın en büyük 3. vinç gemisi boğaz'dan geçti: Trafik durduruldu!

"Saipem 7000", Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörler ve kılavuz kaptanlar eşliğinde güvenlik önlemleri altında Boğaz geçişini sürdürdü.

#4
Foto - Dünyanın en büyük 3. vinç gemisi boğaz'dan geçti: Trafik durduruldu!

Daha önce Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz taşınan "Mavi Akım Projesi" kapsamında Karadeniz'de görev yapan gemi, yaklaşık 2 bin 150 metre derinlikte boru hattı döşeyerek rekor kırmıştı.

#5
Foto - Dünyanın en büyük 3. vinç gemisi boğaz'dan geçti: Trafik durduruldu!

2 bin metreden daha derin sularda boru döşeme kapasitesine sahip olan ve 725 kişiye kadar personel barındırabilen "Saipem 7000", uluslararası denizcilik faaliyetlerini sürdürüyor.

#6
Foto - Dünyanın en büyük 3. vinç gemisi boğaz'dan geçti: Trafik durduruldu!

Geminin İstanbul Boğazı'ndan çıkışını tamamlamasının ardından deniz trafiğinin yeniden normale dönmesi bekleniyor.

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