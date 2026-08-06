Aziz Yıldırım şikayetçi olmuştu! Bir kişi Bursa’da gözaltına alındı

Yıldırım’ın başvurusu üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne soruşturma talimatı verdi.

Yıldırım’ın dün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvurunun ardından “profdraleks” kullanıcı adı hesap sahibi olduğu iddia edilen C.Y. gözaltına alındı.

"DEVLET BİR ŞEY YAPMAZSA, BEN GEREKENİ YAPACAĞIM"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde düzenlenen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Ağustos Ayı Olağan Toplantısı'nda konuşan Yıldırım, "Beni tenkit etmek kolay. Ortada olan bir adamım. Gizlim saklım yok. İş hayatım belli, aile hayatım belli. Bana hakaret etmeden ne söylemek isterseniz, söyleyebilirsiniz.

Kızımdan ne istiyorsunuz ya? Dün akşamdan beri sinirlerim gergin. Bak onlara söylüyorum. Pazartesi günü, avukatlar onları şikayet edecekler. Eğer devlet bir şey yapmazsa, ben gerekeni yapacağım. Öyle sosyal medyada bu terbiyesizliklere son verecekler. Hepimizin anası, babası var. Evlerine giderim şerefsizim. Bizim değerlerimiz var. Değerlerimizin üzerine gelmesinler. Ne yapmış ya? 12-13 yaşında çocuk. Onlar paralı köpek. Köpekler. Onlar köpekler. Birisi bayan galiba, ikisi erkek. Bak giderim evlerine. Korkmam bir şeyden. Hapise giderim, rahat yatarım." ifadelerini kullanmıştı.