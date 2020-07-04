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Spor

Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti

Yeniakit Publisher
2020-07-04 19:50:11 -
Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacağı maç için İstanbul'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde maçın son hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, uçakla İstanbul'a hareket etti.

Tesislerin önünde bir araya gelen taraftarlar, çeşitli pankartlar açarak tezahüratlarla takımlarına destekte bulundu. Bordo-mavili taraftarlar meşaleler yakarak kafileye, havalimanına kadar eşlik etti.

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