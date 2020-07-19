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Spor

Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor maçından notlar

Bordo-mavililer, geçen hafta Yukatel Denizlispor maçı 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı

Yeniakit Publisher
2020-07-19 21:14:58 -
Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor maçından notlar

TRABZON (AA) - Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Yukatel Denizlispor maçının 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, orta alanda cezalı kaptan Jose Sosa'nın yokluğunda Senegalli futbolcu Badou Ndiaye'yi sahaya sürdü.

Çimşir, sağ bekte Joao Pereira'yı yedek kulübesine çekerken Kamil Ahmet Çörekçi'ye görev verdi. Genç teknik adam, stoperde ise Majid Hosseini'nin yerine cezası biten Gaston Campi'yi tercih etti.

Sakatlığı bulunan Ahmet Canbaz ile cezalı olan Sosa’'nın yanı sıra devre arasında takıma katılan ancak ligde forma şansı bulamayan Brezilyalı stoper Manoel Messias ile Bilal Başacıkoğlu, kadroda yer almadı.

Trabzonspor'da uzun süreli sakatlığının ardından iyileşen Yusuf Sarı, 12 hafta sonra kadroya dahil edildi.

İttifak Holding Konyaspor'da cezalı oyuncular Farouk Miya, sakatlıkları bulunan Paolo Hurtado ile Volkan Fındıklı forma giyemedi.

Trabzonspor'da cezası bulunan kaptan Jose Sosa, tribünden karşılaşmayı takip etti.

Trabzonsporlu ve İttifak Holding Konyasporlu futbolcular sahaya "Kadına Şiddete Dur De" yazılı beyaz tişörtle çıktı.

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