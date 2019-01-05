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Trabzonspor, İtalyan devine 15 milyon TL ödedi!

Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, Jose Sosa ve Juraj Kucka’nın bonservis bedellerinin ödenmediği nedeniyle kulübü FIFA'ya şikayet eden Milan'a dün 2 milyon 500 bin Euro (15 milyon 241 bin TL) ödeme yaptı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 16:54
Trabzonspor, İtalyan devine 15 milyon TL ödedi!

Trabzonspor Kulübü, İtalya’nın Milan Kulübü'ne, Jose Sosa ve Juraj Kucka’nın bonservis bedeli taksiti olarak 15 milyon 241 bin TL’lik bir ödeme yaptı. Bordo-mavililerin dün yaptığı hamle transfer dönemi öncesi Karadeniz ekibini rahatlattı.

İtalya’nın Milan Kulübü, Jose Sosa ve Juraj Kucka’nın bonservis bedellerinin ödenmediği nedeniyle Trabzonspor’u FIFA’ya şikayet etmişti. Yaşanan bu gelişme üzerine bordo-mavili kulüp herhangi bir transfer yasağı ile karşı karşıya kalmamak için İtalyan kulübüne dün 2 milyon 500 bin Euro (15 milyon 241 bin TL) ödeme yaptı. Büyük bir ekonomik sıkıntının yaşandığı dönemde Trabzonspor yönetiminin bu hamlesi transfer döneminde bordo-mavilileri rahatlatırken, FIFA ise bordo-mavililerin bu hamlesini nasıl karşılayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Trabzonspor kulübüne ise transfer yasağı ile ilgili herhangi bir tebligatın ulaşmadığı bildirildi.

Sırada Onur var

Maddi olarak sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor’da bir kriz biterken, diğeri başlıyor. Burak Yılmaz krizini, golcü oyuncuyu Beşiktaş’a vererek aşan bordo-mavili kulüp, Onur Recep Kıvrak ile de sorunlarını aşmak istiyor. Bordo-mavili takımda kadro dışı kalan ve alacaklarından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvuran Onur Recep Kıvrak’ın süresi ise 6 Ocak Pazartesi günü doluyor. Kadro dışı kalmasından sonra forma giymediği dönemlerle birlikte önümüzdeki dönemlerinde parasını isteyen Onur’a, bordo-mavili kulübün herhangi bir ödeme yapma planı içerisinde olmadığı belirtildi. Bordo-mavili kulüple uzlaşmaya yanaşmayan ve yönetimin kendisine ilettiği teklifleri kabul etmeyen Onur, pazartesi günü farklı bir gelişme yaşanmaması durumunda serbest kalacak ve Trabzonspor kulübü ile mahkeme sürecinin içerisine girecek. Onur’un Trabzonspor’dan 3 milyon Euro (18 milyon 228 bin TL) talep ettiği öğrenildi.

Volkan Demirel örneği

Trabzonspor’da 10 yıl geçiren Onur Recep Kıvrak’ın davranışı Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan kaleci Volkan Demirel’i akıllara getirdi. Sarı-lacivertli kulüpte takım kaptanlığı yapan ve yüklü bir hak edişe sahip olan Demirel, Fenerbahçe’de kadro dışı kalmasının ardından kulübünü herhangi bir yere şikayet etmemiş. Özür dilemesinin ardından tekrar kadroda yer almıştı. Bordo-mavili camia tarafından çok sevilen bir isim olmasa da Volkan Demirel’in bu tutumu, bordo-mavili kulüpte uzun yıllar takım kaptanlığı görevini yapan Onur’un tutumuyla kıyaslandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 16:54
  1. Trabzonspor Kulübü
  2. Milan
  3. Jose Sosa
  4. Juraj Kucka
  5. Karadeniz
  6. FIFA
  7. Burak Yılmaz
  8. Onur Recep Kıvrak
  9. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
  10. Fenerbahçe
  11. Volkan Demirel

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