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Spor Trabzonspor, İstanbul takımlarına kaybetmedi
Spor

Trabzonspor, İstanbul takımlarına kaybetmedi

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yenen Trabzonspor, bu sezon üç büyük rakibini de mağlup etmeyi başardı.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 10:27:00 -
Trabzonspor, İstanbul takımlarına kaybetmedi

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren Trabzonspor, İstanbul takımlarına mağlup olmadı.

Bordo-mavililer, İstanbul temsilcilerine karşı bu sezon oynadığı 7 karşılaşmada, 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi.

Karadeniz ekibi, "Dört büyükler" diye adlandırılan takımlar içerisindeki rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı.

Büyük maçlar

Trabzonspor, ligin ilk yarısında Galatasaray ile sahasında 2-2 berabere kalırken, ikinci yarı deplasmanda 2-1 galip geldi. Fenerbahçe'yi ilk yarıda kendi evinde 3-1 yenen bordo-mavililer, İstanbul'da Beşiktaş karşısında da sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor, büyük maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Bordo-mavili takım, İstanbul'un diğer takımları karşısında ise Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0, VavaCars Fatih Karagümrük'ü İstanbul'da 2-0 mağlup ederken sahasında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.

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