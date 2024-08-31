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Spor Trabzonspor'la yolları ayrıldı
Spor

Trabzonspor'la yolları ayrıldı

Yeniakit Publisher
2024-08-31 19:25:00 - 2024-08-31 19:39:53
Trabzonspor'la yolları ayrıldı

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile karşılıklı anlaşmaya vararak yollarını ayırdığını açıkladı.

Trabzonspor'da ikinci Abdullah Avcı dönemi sona erdi.

Bordo-mavili kulüp Abdullah Avcı ile karşılıklı olarak anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Teknik Direktörümüz Sayın Abdullah Avcı arasındaki 30.06.2025 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak feshedilmiştir. Sayın Avcı'ya kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

İKİNCİ DÖNEM PERFORMANSI

Trabzonspor'un ikinci döneminde 44 maça çıkan Avcı, 26 galibiyet, 13 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı.

61 yaşındaki teknik adam, Trabzonspor ile 2021-22 yılında şampiyonluğa ulaştı. Bordo mavili takımda 2020-21 ve 2022-23 sezonlarının Süper Kupası'nı da müzesine götürdü.

ABDULLAH AVCI VEDA ETTİ!

Abdullah Avcı, Trabzonspor'un açıklamasının ardından bordo mavili takıma veda etti.

Çok sevdiğim Trabzonspor'a, oyuncularıma ve futbolla yatıp futbolla kalkan, gerçek Trabzonspor sevdalılarına bugün hoşça kal demem gerekiyor.

Başta Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan olmak üzere, beni daima evimde hissettiren tüm Trabzonspor ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Onlara, her zaman doğrunun ve futbolun yanında oldukları için minnettarım.

Böyle bir şehre, çok uzun zamandır, çok özledikleri bir şampiyonluk sevincini yaşatmış olmaktan dolayı hayatım boyunca büyük bir gurur duyacağım. Bundan sonra ne konuşulursa konuşulsun, bu paha biçilmez duyguyu hiç kimse (ve ne kadar incitici olursa olsun, hiçbir haksız eleştiri) benden geri alamaz.

Belki bugün değil ama bir gün mutlaka değeri anlaşılacak iki şeyin altını çizerek sizlere veda ediyorum.

Pedro, Batagov, Cham, Cihan, Draguş transferleri, önümüzdeki 3 yıl için bu takımın iskeletini oluşturacak; çok dikkatli ve titiz bir anlayışla gerçekleştirildi.

Mevcut kadro, Milli Takımlara tam 10 oyuncu vermiş, yüksek kalitede bir organizasyonun ürünü.

Onlara iyi bakın. Yazarken kendim de farkındayım, şu an hayal kırıklıkları ve alınan erken sonuçlar doğruların önüne geçiyor çünkü bu bir geç hasat. Yine de yazmak boynumun borcu.

Bugün, bu güzel şehirden ayrılıyorum ve bu renkler, bana yaşattığı en güzel duygularla birlikte benimle geliyor. Hoşça kal Trabzon.

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