  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor ile Sivasspor 29. randevuda
Spor

Trabzonspor ile Sivasspor 29. randevuda

İki takım arasında ligde geride kalan 28 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 14-8 üstünlüğü bulunuyor

Yeniakit Publisher
2020-12-06 10:22:02 -
Trabzonspor ile Sivasspor 29. randevuda

TRABZON (AA) - Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla Süper Lig'de 29. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 28 maçta Trabzonspor'un 14, Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un 42 golüne, Sivasspor 31 golle yanıt verdi.


- Trabzon'daki maçlar


Trabzonspor, Sivasspor karşısında sahasında oynadığı maçlarda bariz üstünlük kurdu.

Bordo-mavili takım, 14 maçın 9'undan galibiyetle, 3'ünden beraberlikle ayrılırken 1'i hükmen olmak üzere 2 kez kaybetti.

Karadeniz ekibi, son 2 sezondur sahasında oynadığı maçlardan galibiyetle ayrıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CNNTürk'te moderatör, Öztürk Yılmaz'a dayanamadı: Sürekli tekrara düşüyorsunuz!
Medya

CNNTürk'te moderatör, Öztürk Yılmaz'a dayanamadı: Sürekli tekrara düşüyorsunuz!

CNNTürk ekranlarında 'tank paleti fabrikası polemiği' ile ilgili konuklar arasında yapılan tartışmada kendine söz hakkı verilmediğini söyley..
O oyuncu metrobüs durağında karakolluk oldu!
Gündem

O oyuncu metrobüs durağında karakolluk oldu! "Ben halkın sanatçısıyım, seni işinden ederim"

Metrobüse binerken bagajıyla turnikesiz bölümden geçen oyuncu Selahattin Taşdöğen, güvenlik görevlilerince durduruldu. Maskesini indiren oyu..
Edirne'de başörtülü genç kadına 28 Şubat zihniyetini aratmayan iğrenç ifadeler...
Gündem

Edirne'de başörtülü genç kadına 28 Şubat zihniyetini aratmayan iğrenç ifadeler...

Edirne'de 24 yaşındaki Gülsüm Şişli, yolda giderken Raşit Özdemir isimli bir saldırgan tarafından başörtüsü üzerinden saldırıya uğradı. Şişl..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay