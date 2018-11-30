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Trabzonspor ile Kayserispor 43. randevuda

Geride kalan 42 lig maçında bordo-mavililerin galibiyetlerde 25-7 üstünlüğü bulunuyor

30 Kasım 2018 Cuma 10:35
Trabzonspor ile Kayserispor 43. randevuda

Trabzonspor ile Kayserispor, yarın Kayseri'de yapacakları maçla ligde 43. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 42 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 25-7 üstünlüğü bulunurken, 10 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor, rakip filelere 74 gol gönderirken kalesinde 42 gol gördü.

Bordo-mavililer, deplasmanda oynadığı 21 maçta ise 9 galibiyet, 6 mağlubiyet, 6 beraberlik yaşadı. Karadeniz ekibi, Kayseri'de son 4 sezonda oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik alırken gol yemedi.

İki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyetleri Trabzonspor, 1994-1995 sezonunda 5-2, 2008-2009 sezonunda 4-1'lik sonuçla elde etti.

Taraflar arasındaki en gollü maç ise 1997-1998 sezonunda Kayseri'de bordo-mavili takımın 6-5 üstünlüğüyle sona eren karşılaşma oldu.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 10:35
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