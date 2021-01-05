Trabzonspor ile Göztepe 25. randevuda
İki takım arasında geride kalan 24 lig maçında bordo-mavililerin galibiyet sayısında 10-5 üstünlüğü bulunuyor
TRABZON (AA) - Trabzonspor ile Göztepe, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 25. kez karşı karşıya gelecek.
Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 24 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 10-5 üstünlük sağladı. Taraflar, 9 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 35 gol atarken kalesinde 19 gol gördü.
- Trabzon'da son maçlarda zorlanıyor
Trabzonspor, sahasında rakibi karşısında en son 18 sezon önce galip geldi.
2001-2002 sezonunda sahasında Göztepe'yi 3-0 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra 4 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.
Trabzonspor, sahasındaki 12 maçta 6 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.