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Spor Trabzonspor ile Göztepe 25. randevuda
Spor

Trabzonspor ile Göztepe 25. randevuda

İki takım arasında geride kalan 24 lig maçında bordo-mavililerin galibiyet sayısında 10-5 üstünlüğü bulunuyor

Yeniakit Publisher
2021-01-05 10:01:14 -
Trabzonspor ile Göztepe 25. randevuda

TRABZON (AA) - Trabzonspor ile Göztepe, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 25. kez karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 24 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 10-5 üstünlük sağladı. Taraflar, 9 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 35 gol atarken kalesinde 19 gol gördü.


- Trabzon'da son maçlarda zorlanıyor


Trabzonspor, sahasında rakibi karşısında en son 18 sezon önce galip geldi.

2001-2002 sezonunda sahasında Göztepe'yi 3-0 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra 4 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor, sahasındaki 12 maçta 6 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

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