Trabzonspor için sürpriz isim! Yemekte buluştular...

Trabzonspor'da başkan adayı Ertuğrul Doğan ile Steven Gerrard bugün lüks bir mekanda yemek yedi. Olası bir seçim zaferinde Gerrad'ın, Trabzonspor'un yeni teknik direktörü olması bekleniyor.

25-26 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olağanüstü kongre ile yeni başkanını seçecek Trabzonspor'da yeni başkan ve yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu oldu. Tüzük gereği söz konusu tarihe kadar bordo-mavili ekipte başkanlık görevinde oturacak olan asbaşkan Ertuğrul Doğan, Karar'ın edindiği bilgiye göre; İngiliz teknik adam Gerrard ile İstanbul'da bir araya gelerek anlaşma zemini aradı.

Karar'a göre, Ertuğrul Doğan sürpriz bir hamleye imza atarak son olarak İngiliz ekibi Aston Villa'yı çalıştıran İngiliz teknik adam Steven Gerrard ile dün öğlen saatlerinde Zorlu'da bir araya geldi.

42 yaşındaki teknik adam Ertuğrul Doğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Doğan ile birlikte Etiler'deki lüks bir restaurantta yemek yedi. Doğan'ın kongreden zaferle ayrılması halinde takımı İngiliz teknik adama emanet etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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