Trabzonspor, Hugo'nun partnerini buldu!

Transferde sağ stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Hollanda ekibi Vitesse'de olan sözleşmesi biten 25 yaşındaki Riechedly Bazoer'u gündemine aldı.

Vitor Hugo'nun yanına sağ stoper alıp savunma tandemini kurmak isteyen Bordo-Mavililer'de bir çok isim gündeme gelirken, gündeme gelen son isim Riechedly Bazoer oldu.

Fanatik'te yer alan habere göre; Hertha Berlin'in bonservisine 3 milyon Euro istediği Boyata transferini bitirme noktasına getiren, ancak daha iyi bir oyuncu arayışında olan bordo mavili ekip, kariyerinde Ajax, Wolfsburg ve Porto formaları giyen Hollandalı oyuncu Bazoer'u ikna etmek için girişimlerini sürdürüyor.

Bonservis bedeli ödenmeyecek

Geçen sezon ülkesinde Vitesse forması giyen 25 yaşındaki stoperin takımıyla sözleşmesi sona erdiği için bonservis bedeli de yok. Stoperin yanı sıra ön libero ve orta sahada da forma giyebilen Riechedly Bazoer'un güncel piyasa değeri 5 milyon Euro. Geçtiğimiz sezon 45 maçta forma giyen Hollandal futbolcu 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.