  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor, Hugo'nun partnerini buldu!
Spor

Trabzonspor, Hugo'nun partnerini buldu!

Transferde sağ stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Hollanda ekibi Vitesse'de olan sözleşmesi biten 25 yaşındaki Riechedly Bazoer'u gündemine aldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 16:36:00 -
Trabzonspor, Hugo'nun partnerini buldu!

Transferde sağ stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Hollanda ekibi Vitesse'de olan sözleşmesi biten 25 yaşındaki Riechedly Bazoer'u gündemine aldı.

Vitor Hugo'nun yanına sağ stoper alıp savunma tandemini kurmak isteyen Bordo-Mavililer'de bir çok isim gündeme gelirken, gündeme gelen son isim Riechedly Bazoer oldu. 

Fanatik'te yer alan habere göre; Hertha Berlin'in bonservisine 3 milyon Euro istediği Boyata transferini bitirme noktasına getiren, ancak daha iyi bir oyuncu arayışında olan bordo mavili ekip, kariyerinde Ajax, Wolfsburg ve Porto formaları giyen Hollandalı oyuncu Bazoer'u ikna etmek için girişimlerini sürdürüyor.

Bonservis bedeli ödenmeyecek

Geçen sezon ülkesinde Vitesse forması giyen 25 yaşındaki stoperin takımıyla sözleşmesi sona erdiği için bonservis bedeli de yok. Stoperin yanı sıra ön libero ve orta sahada da forma giyebilen Riechedly Bazoer'un güncel piyasa değeri 5 milyon Euro. Geçtiğimiz sezon 45 maçta forma giyen Hollandal futbolcu 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

 

Biri şu edepsiz Gülşen'i durdursun artık!
Biri şu edepsiz Gülşen'i durdursun artık!

Medya

Biri şu edepsiz Gülşen'i durdursun artık!

Sodalı ayranın 5 önemli faydası! Sodalı ayran tarifi
Sodalı ayranın 5 önemli faydası! Sodalı ayran tarifi

Kadın - Aile

Sodalı ayranın 5 önemli faydası! Sodalı ayran tarifi

Beşiktaş'a saç baş yolduran Batshuayi geri dönüyor!
Beşiktaş'a saç baş yolduran Batshuayi geri dönüyor!

Spor

Beşiktaş'a saç baş yolduran Batshuayi geri dönüyor!

Meğer çayı yanlış demliyormuşuz! Çay nasıl demlenir? Uzmanından en doğru ve en lezzetli tarifi
Meğer çayı yanlış demliyormuşuz! Çay nasıl demlenir? Uzmanından en doğru ve en lezzetli tarifi

Kadın - Aile

Meğer çayı yanlış demliyormuşuz! Çay nasıl demlenir? Uzmanından en doğru ve en lezzetli tarifi

Gençler, bu edepsizi örnek almayın!
Gençler, bu edepsizi örnek almayın!

Medya

Gençler, bu edepsizi örnek almayın!

Ceviz yağının faydaları nelerdir?
Ceviz yağının faydaları nelerdir?

Kadın - Aile

Ceviz yağının faydaları nelerdir?

Ütü nasıl temizlenir? Ütü kireçlenmesine ne iyi gelir?
Ütü nasıl temizlenir? Ütü kireçlenmesine ne iyi gelir?

Kadın - Aile

Ütü nasıl temizlenir? Ütü kireçlenmesine ne iyi gelir?

Kesilmiş süt nasıl değerlendirilir? Kesilen sütü sakın çöpe dökmeyin!
Kesilmiş süt nasıl değerlendirilir? Kesilen sütü sakın çöpe dökmeyin!

Kadın - Aile

Kesilmiş süt nasıl değerlendirilir? Kesilen sütü sakın çöpe dökmeyin!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23