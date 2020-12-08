  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 14:45:51 -
Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında 12 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda iki grup halinde çalıştı.

Sivasspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon, diğerleri ise denge, 5'e 2 ve dayanıklılık çalışmalarının ardından dar alan oyunları ve çift kale maç yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
EBA TV ilkokul canlı izle 1, 2, 3, 4. sınıf canlı ders saatleri
Eğitim

EBA TV ilkokul canlı izle 1, 2, 3, 4. sınıf canlı ders saatleri

TRT EBA TV ilkokul canlı ders programı, EBA TV ilkokul canlı ders saatleri milyonlarca 1, 2, 3, ve 4. sınıf öğrencileri tarafından merak edi..
Tayvan uluslararası topluma çağrı yaptı! 'Bize saldıracaklar'
Dünya

Tayvan uluslararası topluma çağrı yaptı! 'Bize saldıracaklar'

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Çin'in Tayvan'a saldırabileceğine ve bir sonraki hedefin ülkesi olduğuna dikkati çekerek, ABD'den daha fa..
Yunanlılar ülkeleri sıralayarak dünya ile paylaştı! 'Türkiye'ye yönelik yaptırıma karşı çıktılar'
Dünya

Yunanlılar ülkeleri sıralayarak dünya ile paylaştı! 'Türkiye'ye yönelik yaptırıma karşı çıktılar'

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetlerinden rahatsız olan bazı AB ülkeleri Ankara'ya yönelik yaptırımlara karşı çıkıyor. Yunan bası..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay