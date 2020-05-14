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Spor

Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Süper Lig’e verilen korona virüs arası sonrası hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 15:13:36 -
Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Süper Lig’e verilen korona virüs arası sonrası hazırlıklarını sürdürüyor.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmada oyuncular toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi. Bordo-mavililer günün ikinci çalışmasını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.



Ahmet Nur Çebi’ye geçmiş olsun mesajı


Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yayımladığı mesajda Beşkitaş Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Ağaoğlu mesajında, "Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin COVID-19 testinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum" ifadelerini kullandı

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