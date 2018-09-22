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Trabzonspor, Göztepe'yi ağırlayacak

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

22 Eylül 2018 Cumartesi 18:03
Trabzonspor, Göztepe'yi ağırlayacak

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Medical Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek.

Geçen hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, Göztepe karşısında kazanarak moral bulmak istiyor.

Ligde geçen hafta Kayserispor'u mağlup ederek 2. galibiyetini alan Göztepe, Trabzonspor karşısında 11 maç sonra deplasmanda üç puan almak için mücadele edecek.

Maç: Trabzonspor - Göztepe

Tarih: 22.09.18

Saat: 19:00

TV & İnternet Yayını

TV Yayını: beIN Sports 1

İnternet yayını: beIN Connect

MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ İSE ŞU ŞEKİLDE

Bordo-mavililerin sakatlığı nedeniyle bu yararlanamadığı Burak Yılmaz'ın Göztepe maçıyla takıma dönebileceği ve 21 kişilik kadroda yer alabileceği öğrenildi.

Göztepe'de Andre Poko, Kadu ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları devam ediyor.

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Toure, Mustafa Akbaş, Novak, Onazi, Sosa, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme, Rodallega

Göztepe: Beto, Lamine Gassama, Titi, Wallace Reis, Adama Traore, Halil Akbunar, Alpaslan Öztürk, Celso Borges, Yasin Öztekin, Andre Castro, Cameron Jerome

Maç Öncesi OPTA İstatistikleri

Trabzonspor ile Göztepe, Süper Lig'de 20 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Göztepe üç galibiyet alabildi (9B 8M).
Trabzonspor, Süper Lig'de Göztepe ile karşılaştığı son beş maçta bir galibiyet alabildi (2B 2M).
Süper Lig'de evinde Göztepe'ye sadece bir kez kaybeden Trabzonspor (6G 3B), tek yenilgisini Trabzon'daki ilk karşılaşmada aldı.

Trabzonspor ile Götepe arasında Trabzon'da oynanan son iki Süper Lig maçı 0-0 bitti.
Trabzonspor ligde evinde oynadığı son üç maçı kazandı; bu maçlarda 10 gol atarken kalelerinde sadece bir gol gördüler.Göztepe, Süper Lig'de 11 maçtır deplasmanda kazanamıyor (4B 7M); bu maçların hiçbirinde birden fazla gol atamadılar (toplam altı gol).
Göztepe bu sezon Süper Lig'de en az isabetli şutu bulunan takım (13); Trabzonspor ise en fazla isabetli şut çeken üçüncü ekip (26).
Bu sezon Süper Lig'de sadece Alanyaspor'un (3.98) gol beklentisi (xG) Göztepe'den düşük (4.7).
Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de maçların ilk yarım saatlik diliminde en fazla gol atan takım (6).
Göztepe'nin ligin ilk beş haftasında bulduğu dört golün ikisinde Yasin Öztekin'in katkısı bulunuyor (bir gol ve bir asist).
Süper Lig'in ilk beş haftasında en fazla isabetli şut çeken üç isimden ikisi Trabzonspor forması giyiyor; Rodallega (10), Yusuf Yazıcı (8) ve Trezeguet (8).

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 18:03
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