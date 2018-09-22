Trabzonspor-Göztepe maçında 11'ler belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında, Göztepe’yi konuk ediyor.22 Eylül 2018 Cumartesi 19:03
TRABZONSPOR - GÖZTEPE
STAT: Medical Park
HAKEM: Hüseyin Göçek
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS 1
TRABZONSPOR: Onur, Mustafa Akbaş, Toure, Pereira, Novak, Onazi, Sosa, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Vahid, Burak Yılmaz
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman
GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Traore, Alpaslan, Borges, Castro, Halil Akbunar, Yasin Öztekin, Jerome
TEKNİK DİREKTÖR: Bayram Bektaş
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