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Spor Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2021-01-04 20:23:07 -
Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında 6 Ocak Çarşamba günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.

Fatih Karagümrük maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon grubunda yer alırken diğer oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışma ve şut çalışması gerçekleştirdi. Antrenman dar alan oyunları ve çift kale maç ile son buldu.

Trabzonspor yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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