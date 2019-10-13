Trabzonspor görüşmelere başladı! Sözleşmesi uzatılıyor

Trabzonspor'da gözler kaptan Jose Sosa adımında. Sezon sonunda mukavelesi sona erecek olan Arjantinli oyuncu Beşiktaş maçı sonrası burada çok mutlu olduğunu ifade etmiş ve yeni sözleşmeye sıcak baktığını söylemişti.

Sözleşmesi uzatılıyor



Yıllık 3,2 milyon avro ile kulübün en çok kazanan oyuncusu durumunda bulunan kaptanla ilgili de Ahmet Ağaoğlu yönetiminin düşüncesi paraleldi. Yani yönetim de Sosa'yı bırakma niyetinde değil.



Takıma iyi liderlik eden ve dışarıdan gelmesine rağmen gençlere örnek olup topa giren Sosa'ya senelik 2 milyon avro civarında bir rakam önerilecek. Yıl süresi konusunda ise kararsızlık var.



Oyuncunun yaşına bağlı olarak Ağaoğlu 1+1 yılın daha doğru olacağı görüşünde. Sosa ise aktif futbol hayatının son imzası olarak gördüğü bu anlaşmayı 2+1 yıl olarak istiyor. Yeni anlaşmanın ocak ayına kadar yapılması öngörülüyor.