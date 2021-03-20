Trabzonspor gol oldu yağdı
Trabzonspor Süper Lig'de 31. hafta maçında sahasında Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla yendi.
Trabzonspor'la Ankaragücü Medical Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakayı Trabzonspor 4-1 kazandı. Trabzonspor, 8. dakikada Ekuban'ın golüyle öne geçti: 1-0. Ankaragücü 26. dakikada İbrahim Akdağ'ın penaltıdan kaydettiği golle eşitliği yakaladı: 1-1. Golün ardından çabuk toparlanan bordo-mavili ekip, 28. dakikada Ekuban ve 30. dakikada Djaniny'nin golleriyle ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.
İkinci yarıda Ankaragücü girdiği birçok gol pozisyonunu değerlendiremezken Trabzonspor 90+4. dakikada Edgar Ie'nin golüyle farkı 3'e çıkardı ve sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Trabzonspor bu sonuçla puanını 55'e çıkardı. Ankaragücü ise 29 puanda kaldı.
Trabzonspor gelecek hafta deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak. Ankaragücü ise Antalyaspor'u konuk edecek.