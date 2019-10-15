Trabzonspor Gazişehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Gazişehir karşı karşıya gelecek. Peki, Trabzonspor Gazişehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?15 Ekim 2019 Salı 17:39
Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Gazişehir karşı karşıya gelecek. Peki, Trabzonspor Gazişehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'e verilen milli maç arası sona erdi. Heyecan 8. hafta maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek. Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Gazişehir karşılaşacak. İşte, Trabzonspor Gazişehir maçının detayları...
Trabzonspor Gazişehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Trabzonspor 19 Ekim Cumartesi günü Gazişehir'i konuk edecek. Saat 17.30'da başlayacak mücadele beIN Sport'tan naklen yayınlanacak.
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