Trabzonspor Gaziantep'ten puan alabilecek mi? Canlı gol anlatımı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Ligin 15. haftasındaki bu önemli mücadeleyi, biz de sizlere canlı gol anlatımı şeklinde aktaracağız...
İşte canlı gol anlatımı;
Ayrıntılar geliyor...
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İLK 11'LER:
GAZİANTEP FK: Nita, Mustafa, NKoulou, Djilobodji, Bikel, Morais, Maxim, Ogün, Oğulcan, Maxim, Dragus
TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Visca, Onuachu
STAT: Kalyon Stadı
SAAT: 19.00
HAKEM: Arda Kardeşler
YAYIN: beIN Sports