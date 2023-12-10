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Spor Trabzonspor Gaziantep'ten puan alabilecek mi? Canlı gol anlatımı
Spor

Trabzonspor Gaziantep'ten puan alabilecek mi? Canlı gol anlatımı

Yeniakit Publisher
2023-12-10 18:35:00 -
Trabzonspor Gaziantep'ten puan alabilecek mi? Canlı gol anlatımı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR

Ligin 15. haftasındaki bu önemli mücadeleyi, biz de sizlere canlı gol anlatımı şeklinde aktaracağız...

İşte canlı gol anlatımı;

 

Ayrıntılar geliyor...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İLK 11'LER:

GAZİANTEP FKNita, Mustafa, NKoulou, Djilobodji, Bikel, Morais, Maxim, Ogün, Oğulcan, Maxim, Dragus

TRABZONSPORUğurcan, Larsen, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Visca, Onuachu

STAT: Kalyon Stadı
SAAT: 19.00
HAKEM: Arda Kardeşler
YAYIN: beIN Sports

 

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