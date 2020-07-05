  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Trabzonspor, Galatasaray'ı mağlup etti

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 23:08:00 -
Trabzonspor, Galatasaray'ı mağlup etti

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadeleyi Trabzonspor (TS) 3-1 kazandı ve zirve yarışındaki çok kritik bir galibiyet aldı.

Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 41. dakikada penaltıdan Sosa, 70. dakikada Novak ve 90+5. dakikada Sörloth attı. Galatasaray'ın tek golünü ise penaltıdan 90+3. dakikada Seri kaydetti. Ayrıca Galatasaray'da (GS) Feghouli, 32. dakikada rakibine yaptığı çok sert müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Gelecek hafta Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Başakşehir ise evinde Denizlispor'u ağırlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Remzi Hocaoğlu

Ver uyuşturucuyu ver. Futbolla biraz daha oyalansın toplum. Unutsun dertlerini .Dünya oyun ve eğlencesiyle halka basın uyuşturucuyu. Futbol bir din haline gelen ülkede böyle insanları bahis kumar çetelerinin ana sermayesi olan futbolla uyuşturmak kabul etmek bir inanan olarak çok ağrıma gidiyor. sporsa amatörlüğün suyu mu çıktı?
  • Yanıtla
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı