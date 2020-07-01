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Spor

Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-07-01 12:55:03 -
Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili oyuncular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı çalıştı.

Antrenmanda oyuncuların, pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadığı belirtildi.

Sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak ve Caleb Ekuban'ın tedavilerinin ardından koşu yaptığı, Anthony Nwakaeme'nin ise yan sahada fizyoterapist eşliğinde çalıştığı öğrenildi.

Trabzonspor, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.


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