Trabzonspor Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı! Fenerbahçe devreye girdi

Sezon sonunda Trabzonspor'la sözleşmesi sona erecek olan Çek sol bek Filip Novak hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Spor yorumcusu Orkun Yazgan Tivibu Spor'da yayınlanan Ortak Nokta programında, Novak'ın gelecek sezon Fenerbahçe forması giyeceğini söyledi.

Yazgan'ın verdiği bilgilere göre; Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Terraneo bu transfer için devreye girdi ve Novak'ı ikna etti. Sarı lacivertli takım, Çek sol bek Filip Novak ile 1.4 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı. Fenerbahçe, Novak'a 500 bin Euro da imza parası ödeyecek. Filip Novak bu sezon Trabzonspor formasıyla 36 resmi maça çıkarken 7 gol attı ve 1 de asist yaptı.

Dev maç bu akşam saat 21:00'da Galatasaray Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşecek.