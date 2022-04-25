Trabzonspor- Fraport TAV Antalyaspor biletleri satışa çıktı mı? Trabzonspor- Antalyaspor bilet fiyatları ne kadar?

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon tam bir destan yazdı. Trabzonspor, Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 35’inci haftasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının biletleri satışa çıkacak olması nedeniyle biletlere yoğun ilgi söz konusu olurken, Trabzonspor- Fraport TAV Antalyaspor biletleri ise cep yakıyor. Peki Trabzonspor- Fraport TAV Antalyaspor biletleri satışa çıktı mı? İşte Trabzonspor- Antalyaspor bilet fiyatları...

Trabzonspor- Fraport TAV Antalyaspor biletleri satışa çıktı mı?

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak Fraport TAV Antalyaspor maçı biletlerinin bugün (25 Nsan Pazartesi) saat 13.00'te satışa sunulacağı belirtildi.

Trabzonspor-Antalyaspor bilet fiyatları ne kadar?

Açıklamada, bilet fiyatlarının VIP Platinum 5 bin lira, VIP Gold 4 bin lira, VIP Silver 3 bin lira, Batı tribün 2 bin lira, Doğu tribün 1.250 lira, Fırtına tribün 750 lira ve kale arkasının 500 lira olduğu kaydedildi. Passolig gişeleri, passo uygulaması ve passo.com.tr'den satışa sunulan elektronik biletlerin Trabzonspor logolu Passolig kartları ile satın alınabileceği aktarılan açıklamada, "Bilet kalması durumunda son gün TFF logolu kartlarla da bilet satışı gerçekleştirilecektir. Engelli biletleri ise Atatürk Alanı'ndaki Passolig gişelerinden temin edilebilecektir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bilet alacak taraftarların dikkat etmeleri gereken hususlara da dikkat çekilerek, bilet gişelerinin hafta içi ve hafta sonu 09.00-18.00 saatleri arasında, maç günü ise karşılaşmanın ilk yarısının sonuna kadar açık olacağı vurgulandı.

Trabzonspor'da kim ne kadar gol attı?

Süper Lig'de 34 hafta sonunda 76 puanla liderliğini sürdürerek 35. hafta öncesi şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemeye çok yaklaşan Trabzonspor'un hücum oyuncuları durdurulamadı. Ligde 34 haftalık dönemde 63 kez rakip fileleri havalandıran bordo-mavili takımda, 12 oyuncu gol atma başarısı gösterdi. Karadeniz ekibinde, Cornelius 14, Nwakaeme 11, Djaniny 9, Bakasetas 8, Abdülkadir Ömür 7 ve Visca 5 gol olmak üzere hücum oyuncuları toplam 54 gole imza attı.

Trabzonspor'da Marek Hamsik ve sakatlanarak sezonu kapatan Gervinho 2'şer, ara transfer döneminde Çaykur Rizespor'a giden Yusuf Sarı'nın yanı sıra Dorukhan Toköz, Vitor Hugo, Bruno Peres de 1'er gol kaydetti. Bir gol de rakip takımın kendi kalesine attığı golle geldi.