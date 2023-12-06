Trabzonspor FIFA'ya şikayet edildi! Sebebi açıklandı

Trabzonspor'dan Real Betis'e transfer olan Marc Bartra için flaş bir iddia gündeme geldi. İspanyol futbolcunun Trabzonspor'u FIFA'ya şikayet ettiği ileri sürüldü.

Trabzonspor'un bu sezon başı yollarını ayırdığı İspanyol futbolcu Marc Bartra için bir iddia gündemde yer aldı.



32 yaşındaki İspanyolcu futbolcu ve kulübü Trabzonspor'u alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle FIFA'ya başvurduğu iddia edildi.



Real Betis ve Marc Bartra alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle bordo-mavili ekibi FIFA şikayet ettiği ileri sürüldü.

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