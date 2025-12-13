  • İSTANBUL
Trabzonspor, Fatih Tekke ile evinde 217 gündür kaybetmiyor

Beşiktaş'ı konuk edecek Karadeniz ekibi Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile sahasında 217 gündür kaybetmiyor.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, iç sahada 217 gündür mağlup olmuyor.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Papara Park'ta son yenilgisini geçen sezonun 35. haftasında ligi şampiyon olarak bitiren Galatasaray karşısında 2-0'lık sonuçla yaşayan Karadeniz ekibi, daha sonra rakiplerine hiç geçit vermedi.

Bordo-mavililer, 10 Mayıs'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından 217 günlük sürede iç sahada mağlubiyet yaşamadı.

 

16 resmi maçta 1 mağlubiyet

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 3'ü Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere oynadığı toplam 16 resmi iç saha karşılaşmasına çıktı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.

 

Tekke yönetiminde ligdeki iç saha maçları

Trabzonspor, Papara Park'ta teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon ve bu sezon olmak üzere 13 lig karşılaşması oynadı.

Bordo-mavililer, bu müsabakalarda 7 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşarken sadece bir kez rakibine 3 puan verdi.

Karadeniz ekibi, bu sezon ise sahasında hiç mağlup olmayarak 5 galibiyet, 3 beraberlik ile 18 puanı hanesine yazdırdı.

 

Kupada 3 galibiyet

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında aldığı sonuçlarla final oynadı.

Sipay Bodrum FK ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, Göztepe'yi de 2-0 yenerek finale kamıştı.

Trabzonspor, bu sezon da İmaj Altapı Vanspor önünde 2-0 kazanarak grup aşamasına kalma hakkı elde ederken kupada sahasındaki 3 maçı da kazanmayı başardı.

