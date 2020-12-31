  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-12-31 16:28:18 -
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında 3 Ocak Pazar günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, kuvvet çalışmalarının ardından pas çalışmaları yaptı ve dar alan oyunları oynadı. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altında flaş gelişme! 10 yıl sonra ilk kez oldu
Ekonomi

Altında flaş gelişme! 10 yıl sonra ilk kez oldu

2020 yılını hareketli geçiren altın şu sıralar 447 liradan işlem görüyor. İntegral Yatırım Menkul'den yapılan açıklamada Ons altının son 10 ..
İbrahim Kalın'dan CHP'li isme sert tepki: Bu gericilik, ayrımcılık, ırkçılıktır!
Siyaset

İbrahim Kalın'dan CHP'li isme sert tepki: Bu gericilik, ayrımcılık, ırkçılıktır!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, başörtülü hakimler ile ilgili skandal sözler sarf eden CHP'li eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar'a sert..
ABD'de tam bir çıldırmışlık hakim
Dünya

ABD'de tam bir çıldırmışlık hakim

ABD'nin en büyük şehri New York'ta çok sayıda genç tıbbi plaka taşıyan bir araca saldırdı.
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay