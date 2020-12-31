Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında 3 Ocak Pazar günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, kuvvet çalışmalarının ardından pas çalışmaları yaptı ve dar alan oyunları oynadı. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürecek.