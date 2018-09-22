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Trabzonspor evinde fena yıkıldı

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, evinde Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu.

22 Eylül 2018 Cumartesi 21:21
Trabzonspor evinde fena yıkıldı

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, evinde Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, evinde Göztepe'yi konuk etti. Karadeniz temsilcisi, sarı kırmızılı rakibine 2-1 yenildi. İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri ilk yarıda Yasin Öztekin kaydetti. Bordo mavililerin tek golüyse Burak Yılmaz'dan geldi. Burak bir penaltı vuruşundan da yararlanamadı. Bu sonuçla Göztepe puanını 9'a yükseltirken, Trabzonspor ise 7 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada sağdan çalımlarla kale sahasına yaklaşan Castro'nun pasında uygun durumda Yasin, topu boş kaleye gönderdi. 0-1 28. dakikada Halil'in sağdan ortasında ceza sahası içinde Yasin'in gelişine vuruşunda top kaleci Onur'un hatasında filelerle buluştu. 0-2 42. dakikada Titi ceza sahasına gelen ortaya Titi eliyle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına gelen Burak Yılmaz'ın şutunu kaleci Beto kurtardı.

50. dakikada Onazi'nin ceza sahası dışından vuruşunda top Göztepe defansından sekti. Topu iyi takip eden Burak'ın kale sahası önündeki vuruşu kötü olunca top kaleci Beto'da kaldı. 52. dakikada Rodallega'nın müthiş topuk pasında topu önünde bulan Abdülkadir'in ceza sahası dışından vuruşu kaleci Beto'da kaldı. 66. dakikada ceza sahası içinde Abdülkadir Ömür'ün pasında Burak Yılmaz topu filelere gönderdi. Ofsayt tartışmaları üzerine karşılaşmanın hakemi 'VAR' uygulaması ile golü verdi. 1-2 90+4. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında ceza sahası içinde Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda top yan direkten kale sahasına döndü. 90+5. dakikada Rodallega, kale sahası önüne gönderilen topu bir anda önünde buldu. Vuruşunda top filelerle buluştu. Karşılaşmanın hakemi 'VAR' uygulaması ile golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz saydı.

Stat: Medical Park Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Alpaslan Dedeş xx, Erdem Bayık xx Trabzonspor: Onur x, Mustafa Akbaş x, Toure x, Pereira x, Novak x, Vahid Amiri x (Rodallega dk. 46 xx) Onazi x (Olcay dk. 83 x), Abdülkadir xx, Yusuf Yazıcı x (Nwakaeme dk. 74 xx), Sosa xx, Burak Yılmaz xx Yedekler: Esteban, Uğurcan, Hüseyin, Batuhan, Ekuban, Kucka, Zeki Yavru Teknik Direktör: Ünal Karaman Göztepe: Beto xxx, Titi xx, Traore xx, Alpaslan xx, Borges xx, Halil xx (Tayfur dk. 76 x), Castro xx, Gassama xx, Yasin xx (Gouffran dk. 85 ?), Reis xx, Jerome x (Deniz Kadah dk. 62 x) Yedekler: Göktuğ, Hakan, Ngando, Grillo, Yalçın, Berkan, Samed Teknik Direktör: Bayram Bektaş Goller: Yasin (dk. 9 ve 28) (Göztepe), Burak Yılmaz (dk. 66) (Trabzonspor) Sarı Kartlar: Traore, Borges, Titi (Göztepe), Vahid Amiri, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 21:21
  1. Bordo Mavili Takım
  2. Alpaslan Dedeş
  3. Hüseyin Göçek
  4. Yasin Öztekin
  5. Mustafa Akbaş
  6. Bayram Bektaş
  7. Yusuf Yazıcı
  8. Ünal Karaman
  9. Burak Yılmaz
  10. Vahid Amiri
  11. Deniz Kadah
  12. Trabzonspor
  13. Erdem Bayık
  14. Mavi Jeans
  15. Zeki Yavru
  16. Kolo Toure
  17. Karadeniz
  18. Karaman
  19. İzmir
  20. Toure
  21. Beto
  22. Mavi
  23. Kale
  24. Fi

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