Trabzonspor, Süper Lig’in 34.haftasında Adana Demirspor’u deplasmanda 3-1 mağlup etti ve puanını 76'ya çıkarttı. Bitime 4 hafta kala bordo-mavililer şampiyonluk turu için heyecanlı bekleyişe geçti. Futbolseverler ise bordo-mavililerin tarihinde kaç kez lig şampiyonluğuna ulaştığını araştırmaya başladı.

Trabzonspor en son ne zaman şampiyon oldu? Trabzonspor şampiyonlukları

Ligde en son şampiyonluğunu 1983-84 sezonunda yaşayan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile büyük özleme son vermeye hazırlanıyor.

37 sezondur şampiyon olamayan Karadeniz ekibi, Avcı ile 66 haftalık dönemde şampiyonluk ipini göğüsleme fırsatı elde etti.

Bordo-mavililer, 10 Kasım 2020'de göreve getirilen Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 9. haftasından itibaren 66 lig maçına çıktı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 40 galibiyet, 21 beraberlik alırken, sadece 5 mağlubiyet yaşadı ve başarılı bir grafik ortaya koydu.

Lig Şampiyonlukları

1975-1976

1976-1977

1978-1979

1979-1980

1980-1981

1983-1984

Türkiye Kupası

1976-1977

1977-1978

1983-1984

1991-1992

1994-1995

2002-2003

2003-2004

2009-2010

2019-2020

Süper Kupa

2009-2010

2019-2020

Cumhurbaşkanlığı Kupası

1975-1976

1976-1977

1977-1978

1978-1979

1979-1980

1982-1983

1994-1995

Başbakanlık Kupası

1975-1976

1977-1978

1984-1985

1993-1994

1995-1996