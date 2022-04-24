Trabzonspor en son ne zaman şampiyon oldu? Trabzonspor şampiyonlukları
Trabzonspor adım adım şampiyonluk yürüyüşünü sürdürüyor. Futbolseverler ise Trabzonspor’un şampiyonluklarını, en son ne zaman lig şampiyonluğu başarısı yaşadığını araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor’un son şampiyonluğu ne zamandı?
Trabzonspor, Süper Lig’in 34.haftasında Adana Demirspor’u deplasmanda 3-1 mağlup etti ve puanını 76'ya çıkarttı. Bitime 4 hafta kala bordo-mavililer şampiyonluk turu için heyecanlı bekleyişe geçti. Futbolseverler ise bordo-mavililerin tarihinde kaç kez lig şampiyonluğuna ulaştığını araştırmaya başladı.
Trabzonspor en son ne zaman şampiyon oldu? Trabzonspor şampiyonlukları
Ligde en son şampiyonluğunu 1983-84 sezonunda yaşayan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile büyük özleme son vermeye hazırlanıyor.
37 sezondur şampiyon olamayan Karadeniz ekibi, Avcı ile 66 haftalık dönemde şampiyonluk ipini göğüsleme fırsatı elde etti.
Bordo-mavililer, 10 Kasım 2020'de göreve getirilen Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 9. haftasından itibaren 66 lig maçına çıktı.
Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 40 galibiyet, 21 beraberlik alırken, sadece 5 mağlubiyet yaşadı ve başarılı bir grafik ortaya koydu.
Lig Şampiyonlukları
1975-1976
1976-1977
1978-1979
1979-1980
1980-1981
1983-1984
Türkiye Kupası
1976-1977
1977-1978
1983-1984
1991-1992
1994-1995
2002-2003
2003-2004
2009-2010
2019-2020
Süper Kupa
2009-2010
2019-2020
Cumhurbaşkanlığı Kupası
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1982-1983
1994-1995
Başbakanlık Kupası
1975-1976
1977-1978
1984-1985
1993-1994
1995-1996