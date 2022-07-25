Trabzonspor-Empoli maç sonucu:
Trabzonspor maçı ne oldu? Trabzonspor hazırlık maçında İtalyan ekibi Empoli ile karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor Empoli maçı kaç kaç bitti?
Son şampiyon Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bordo-mavili ekip hazırlık maçında İtalyan ekibi Empoli ile karşılaştı. Peki, maç kaç kaç bitti?
Trabzonspor-Empoli maç sonucu:
Trabzonspor-Empoli maçı saat 19.00'da başladı. Karşılaşmayğ Empoli 1-0 kazandı.
Trabzonspor ilk 11'i: Uğurcan, Dorukhan, Denswil, Hugo, Eren, Siopis, Doğucan, Abdülkadir, Yusuf, Kouassi, Djaniny