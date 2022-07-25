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Spor Trabzonspor-Empoli maç sonucu:
Spor

Trabzonspor-Empoli maç sonucu:

Trabzonspor maçı ne oldu? Trabzonspor hazırlık maçında İtalyan ekibi Empoli ile karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor Empoli maçı kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2022-07-25 20:27:00 - 2022-07-25 20:55:20
Trabzonspor-Empoli maç sonucu:

Son şampiyon Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bordo-mavili ekip hazırlık maçında İtalyan ekibi Empoli ile karşılaştı. Peki, maç kaç kaç bitti?

Trabzonspor-Empoli maç sonucu:

Trabzonspor-Empoli maçı saat 19.00'da başladı. Karşılaşmayğ Empoli 1-0 kazandı.

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