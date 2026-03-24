Trabzonspor elini çabuk tuttu! Silas Andersen transferinde son viraj

Trendyol Süper Lig’de zirve iddiasını sürdüren ve gelecek sezonun şampiyonluk kadrosunu kurmak için düğmeye basan Trabzonspor, orta saha krizini "milli" bir yetenekle çözmeye hazırlanıyor. Bordo-mavililerin, İsveç ekibi BK Hacken’de sergilediği performansla Avrupa’nın dikkatini çeken 21 yaşındaki Türk asıllı Danimarkalı oyuncu Silas Sinan Erhen Thorup Andersen için resmi girişimlere başladığı iddia edildi. Fırtına, devre arasında kapısından döndüğü genç yıldız için bu kez şartları zorluyor.

Gelecek sezonun transfer stratejisini "genç, dinamik ve aidiyet duygusu yüksek" isimler üzerine kuran Trabzonspor, aradığı kanı İskandinavya’da buldu. Danimarka basınında yer alan iddialara göre Karadeniz ekibi, BK Hacken forması giyen Silas Andersen’i kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Geçtiğimiz kış transfer döneminde de bordo-mavili radara giren ancak kulüpler düzeyinde mutabakat sağlanamayan transferde, Trabzonspor yönetiminin bu kez daha kararlı bir duruş sergilediği belirtiliyor.

İddiaya göre bordo-mavili ekip genç oyuncu için 3 milyon Euro'yu gözden çıkardı, İsveç kulübü ise genç oyuncu için 6 milyon Euro istiyor.

BABASI TÜRK

Silas Andersen'in babası Türk. Türk asıllı Danimarkalı oyuncunun tam ismi ise Silas Sinan Erhen Thorup Andersen.

PERFORMANSI

Andersen bu sezon Hacken formasıyla 16 maça çıktı ve 3 gol 1 asistlik bir performansa imza attı.

