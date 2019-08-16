Trabzonspor Edgar'ı, Feyenoord'a kiraladı

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Edgar Miguel Ie'nin geçici transferi konusunda Hollanda'nın Feyenoord Kulübü ile anlaştı. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Edgar Miguel Ie'nin, 2019-2020 futbol sezonu için Hollanda'nın Feyenoord Rotterdam Kulübü'ne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri yer aldı. Açıklamada, yapılan anlaşmaya göre, bu futbolcunun 2019-2020 sezonundaki tüm hak ve alacaklarının Feyenoord Kulübü tarafından karşılanacağı kaydedildi.









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