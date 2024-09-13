Trabzonspor duyurdu! İşte Şenol Güneş'in kazanacağı rakam
Trabzonspor, Şenol Güneş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Tecrübeli hocaya 2024/24 sezonu için 50 milyon TL ücret ödenecek.
Trabzonspor, Şenol Güneş'le 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor'un açıklaması şöyle:
"Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Şenol Güneş ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre;
Sayın Güneş'e; 2024-2025 sezonu için 50 milyon TL garanti ücret, 2025-2026 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir.
Opsiyon hakkının kullanılması halinde; 2026-2027 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir."