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Spor Trabzonspor duyurdu! İşte Şenol Güneş'in kazanacağı rakam
Spor

Trabzonspor duyurdu! İşte Şenol Güneş'in kazanacağı rakam

Yeniakit Publisher
2024-09-13 13:38:00 -
Trabzonspor duyurdu! İşte Şenol Güneş'in kazanacağı rakam

Trabzonspor, Şenol Güneş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Tecrübeli hocaya 2024/24 sezonu için 50 milyon TL ücret ödenecek.

Trabzonspor, Şenol Güneş'le 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor'un açıklaması şöyle:

"Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Şenol Güneş ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre;

Sayın Güneş'e; 2024-2025 sezonu için 50 milyon TL garanti ücret, 2025-2026 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir.

Opsiyon hakkının kullanılması halinde; 2026-2027 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir."

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