Trabzonspor duyurdu! Dju ve Aral Şimşir'den kötü haber

Trabzonspor, Franculino Dju ve Aral Şimşir’in sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Prof. Dr. Ahmet Beşir, Çaykur Rizespor maçı ve antrenmanda sakatlanan oyuncuların durumuna ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çaykur Rizespor maçının son bölümünde sol uyluk arka bölümünde ağrı hisseden oyuncumuz Franculino Dju’nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, uyluk arka iç kısmındaki kas ve kas içi tendonunda kanama ve ödem saptanmıştır. Ayrıca takımımızın antrenmanı sırasında sağ alt baldır dış kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Aral Şimşir’in yapılan MR görüntülemesi sonucunda, kasın dış kısmında kısmi kanama ve ödem tespit edilmiş olup oyuncularımızın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır"