Trabzonspor duyurdu: Bir iyi, bir kötü haber, Türkiye'ye müthiş transfer! Beklenmedik gelişme, dikkat çeken detay!

Transferin hareketli takımı Bordo-Mavililer son bombasını dün patlattı. Trabzonspor’un önceki gece İstanbul’a getirdiği Tonio Teklic, sağlık kontrolünden geçti ve 3 yıllık resmi imzayı attı. Kulübü NK Varazdin ile son yazışmalar da tamamlanırken, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için 1 milyon Euro sözleşme fesih bedeli ödeneceği duyuruldu. Hem 10 numara hem de kanatlarda görev yapan Hırvat futbolcu, teknik direktör Nenad Bjelica’nın bizzat talebi doğrultusunda kadroya katıldı.

3. kaptan olarak görev yapıyor

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor Yönetimi, diğer yandan da iç transferde en önemli hamlesini yapmak üzere... Anastasios Bakasetas ile bir süredir yeni kontrat görüşmelerini sürdüren Bordo-Mavililer, artık son noktaya geldi. Uğurcan ve Abdülkadir’in ardından kaptanlık pazubandını takan diğer isim konumundaki Bakasetas’ın önümüzdeki yıl bitecek kontratı, 2027’ye kadar uzatılacak. Yönetim, yakın zamanda müjdeli haberi vermeye hazırlanıyor.1 milyon 750 bin Euro...

Yeni sözleşmeyle birlikte Bakasetas’ın 1 milyon 250 bin Euro’luk ücretine de zam yapılacak ve maaşı 1 milyon 750 bin Euro’ya çekilecek. Ayrıca mukavelede performansa dayalı bazı bonusların olması ihtimali de var. Her fırsatta Trabzonspor’da mutlu olduğunu söyleyen ve 2.5 sezonluk periyotta taraftarın gönlünde taht kuran Bakasetas, çıktığı 103 maçta 28 gol atarken, 21 de asist yaptı.

2 katını istedi!

2021’in Ağustos ayında 1 milyon Euro bonservis bedeliyle Alanyaspor’dan transfer edilen Siopis’in sözleşmesi, Bakasetas gibi gelecek sezon sonunda bitiyor. Yönetim, Yunan orta saha oyuncusuna da yeni kontrat teklif etti. Ancak 700 bin Euro alan Siopis’in menajerinin, bu rakamın 2 katından fazlasını istediği öğrenildi.

Teklif getirecek

Taraflar arasında anlaşma zemini oluşmazken, Siopis’in bu yaz takımdan ayrılma ihtimali çok yüksek. Öyle ki ülkesinden pek çok takımın ilgilendiği Siopis, yakın zaman önce PAOK ve AEK’nın transfer radarındaydı. Trabzonspor Yönetimi, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala Siopis’in teklif getirmesini bekliyor.

Formayı kaybedeceği için...

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Başarılı futbolcunun, Bjelica’nın yeni oyun sisteminde ilk 11’deki yerini kaybetme durumundan dolayı da ayrılık kararı verdiği konuşuluyor. Kısacası Trabzonspor, Maxi Gomez ve Enis Bardhi’nin ardından artık Siopis için de transfer tekliflerine açık.