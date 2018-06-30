Trabzonspor Dinamo Kiev'in iki genç yıldızına talip oldu!
Ünal Karaman'ın raporu doğrultusunda çalışmalarına hız veren Trabzonspor Dinamo Kiev'in iki genç yıldızını izlemeye aldı.30 Haziran 2018 Cumartesi 01:53
Süper Lig’in içi geçmiş futbolcu furyasından kendisini kurtarmak isteyen Trabzonspor yönetimi yabancı transferinde de rotayı genç oyuncular çevirdi… bordo-mavili yönetim Dinamo Kiev’in iki genç yeteceği Mykola Shaparenko ve Volodymyr Shepelev için kapıya dayandı.
Sezon başında Dinamo Kiev’in alt yapısından A takıma alınan ve Avrupa Ligi’nde 5 maçta forma giyen “box to box” orta saha oyuncusu Shaparenko ile ön libero oynamasına rağmen bu sezon 16 maçta 1 gol ve 3 asistle oynayan Shepelev için fiyat istendi.
Kaynak: Fotospor
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