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Trabzonspor Dinamo Kiev'in iki genç yıldızına talip oldu!

Ünal Karaman'ın raporu doğrultusunda çalışmalarına hız veren Trabzonspor Dinamo Kiev'in iki genç yıldızını izlemeye aldı.

30 Haziran 2018 Cumartesi 01:53
Trabzonspor Dinamo Kiev'in iki genç yıldızına talip oldu!

Süper Lig’in içi geçmiş futbolcu furyasından kendisini kurtarmak isteyen Trabzonspor yönetimi yabancı transferinde de rotayı genç oyuncular çevirdi… bordo-mavili yönetim Dinamo Kiev’in iki genç yeteceği Mykola Shaparenko ve Volodymyr Shepelev için kapıya dayandı.

Sezon başında Dinamo Kiev’in alt yapısından A takıma alınan ve Avrupa Ligi’nde 5 maçta forma giyen “box to box” orta saha oyuncusu Shaparenko ile ön libero oynamasına rağmen bu sezon 16 maçta 1 gol ve 3 asistle oynayan Shepelev için fiyat istendi.

Kaynak: Fotospor

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 01:53
  1. Trabzonspor
  2. Dinamo Kiev
  3. Volodymyr Shepelev
  4. Mykola Shaparenko

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