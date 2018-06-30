Trabzonspor Dinamo Kiev'in iki genç yıldızına talip oldu!

Süper Lig’in içi geçmiş futbolcu furyasından kendisini kurtarmak isteyen Trabzonspor yönetimi yabancı transferinde de rotayı genç oyuncular çevirdi… bordo-mavili yönetim Dinamo Kiev’in iki genç yeteceği Mykola Shaparenko ve Volodymyr Shepelev için kapıya dayandı.

Sezon başında Dinamo Kiev’in alt yapısından A takıma alınan ve Avrupa Ligi’nde 5 maçta forma giyen “box to box” orta saha oyuncusu Shaparenko ile ön libero oynamasına rağmen bu sezon 16 maçta 1 gol ve 3 asistle oynayan Shepelev için fiyat istendi.

Kaynak: Fotospor