Trabzonspor derbisi öncesi Fatih Terim’den kritik karar

Süper Lig'in 30. haftası zirveyi yakından ilgilendiren dev bir maça sahne olacak. Galatasaray'ın sahasında Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşma nefesleri kesecek. Başakşehir'in kazandığı hafta iki takımın da galibiyetten başka şansı yok. Bu dev maç öncesi iki takımın 11'i de netleşti. İşte kritik maçta sahaya çıkacak olan o isimler.

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Kıran kırana geçmesi beklenen karşılaşma öncesi iki teknik adam da taktiklerini belirledi.

Galatasaray'da sakatlıktan dönen Marcao formasına kavuşacak. Trabzonspor'a da Ekuban ve Nwakaeme'den müjdeli haberler geldi.

Fırtına'nın en büyük kozu yine Alexander Sörloth olacak. Galatasaray'da ise Falcao'nun yokluğunda ileri uçta görev Emre Akbaba'nın.

Başakşehir'in Antalya deplasmanından 3 puanla dönmesinin ardından gözler bu karşılaşmaya çevrildi. Maç eksiğiyle rakibinin 5 puan gerisine düşen Trabzonspor'un galibiyetten başka düşüncesi yok.