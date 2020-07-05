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Spor

Trabzonspor derbisi öncesi Fatih Terim’den kritik karar

Süper Lig'in 30. Haftasında Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi Fatih Terim’den son anda hamle geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 14:04:00 -
Trabzonspor derbisi öncesi Fatih Terim’den kritik karar

Süper Lig'in 30. haftası zirveyi yakından ilgilendiren dev bir maça sahne olacak. Galatasaray'ın sahasında Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşma nefesleri kesecek. Başakşehir'in kazandığı hafta iki takımın da galibiyetten başka şansı yok. Bu dev maç öncesi iki takımın 11'i de netleşti. İşte kritik maçta sahaya çıkacak olan o isimler.

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Kıran kırana geçmesi beklenen karşılaşma öncesi iki teknik adam da taktiklerini belirledi.

Galatasaray'da sakatlıktan dönen Marcao formasına kavuşacak. Trabzonspor'a da Ekuban ve Nwakaeme'den müjdeli haberler geldi.

Fırtına'nın en büyük kozu yine Alexander Sörloth olacak. Galatasaray'da ise Falcao'nun yokluğunda ileri uçta görev Emre Akbaba'nın.

Başakşehir'in Antalya deplasmanından 3 puanla dönmesinin ardından gözler bu karşılaşmaya çevrildi. Maç eksiğiyle rakibinin 5 puan gerisine düşen Trabzonspor'un galibiyetten başka düşüncesi yok.

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Yorumlar

Abdullah.

Alt yapı düşmanı bunak. Hani "bundan sonra 17 18 yaş oyuncuları göreceksiniz". Başka çaresi kalmadığı için Emin Bayramı içeri. Böyle mi genç futbolcular öz güven kazanır? Acilen futbolcuların ve antrenörlerin maaşlarına üst sınır getirilmeli, çünkü TEK Türkiye ligindeki başarıyı için 3 milyon EURO VE-RİL-MEZ. Yaklaşık her sene Şampiyonlar Liginde veya Avrupa Liginde rezil olan ve 5 senede bir tesadüf ile "başarı" kazanan zat hiç de hiç hak etmiyor 3 milyon EUROYU.
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