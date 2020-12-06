Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı
TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Antrenmanın ardından futbolcular, kulüp tesislerinde kampa girdi.
Karadeniz ekibi, yarın Medical Park Stadı'nda saat 19.30'da Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.