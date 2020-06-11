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Spor

Trabzonspor Covid-19 testleri negatif çıktı

Süper Lig’in 27.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 17:31:58 -
Trabzonspor Covid-19 testleri negatif çıktı

Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da, maç öncesi yapılan Covid-19 testleri negatif çıktı.


Bordo-mavili kulüpten testlerle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:


"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin yedincisi yapılmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır" denildi.

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