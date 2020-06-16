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Spor

Trabzonspor CAS'a itirazda bulundu

Kulüp, Avrupa kupalarından 1 yıl men cezasına ilişkin yargılama sona erinceye kadar yürütmenin durdurulmasını da talep etti

Yeniakit Publisher
2020-06-16 14:38:24 -
Trabzonspor CAS'a itirazda bulundu

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesine ilişkin Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) itirazda bulundu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "UEFA'nın, 3 Haziran 2020 tarihinde tarafımıza tebliğ ettiği kararı için İsviçre'deki CAS nezdinde gerekli itirazlarımız yasal süresi içerisinde yapılmış olup, itirazlarımızın yanı sıra yargılama sonuçlanıncaya kadar yürütmenin de durdurulması talebinde bulunulmuştur." ifadesine yer verildi.

UEFA, finansal yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle Trabzonspor'un Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesine karar vermişti.

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