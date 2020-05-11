Trabzonspor, çalışmalarını akşam idmanıyla sürdürdü
TRABZON (AA) - Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altındaki hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.
Günün ilk idmanına sabah çıkan bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde günün ikinci çalışmasını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.
Antrenmanda futbolcular, dayanıklılık çalışmaları üzerinde durdu.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı çift idmanla çalışmalarını sürdürecek.